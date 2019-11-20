У 2023 році Україна має закінчити співпрацю з МВФ, фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n129675-u-2023-roci-ukrayina-maie-zakinchyty-spivpracu-z-mvf-markarova-video.html

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Україна припинять співпрацю у 2023 році.

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З такою заявою виступила міністр фінансів Оксана Маркарова. Про це вона повідомила «Громадському».

За її словами, зараз тривають переговори з представниками міжнародної організації про залучення коштів в рамках чергової програми. На думку міністра, ці гроші мають бути останніми, які отримає країна від МВФ.

Ідею вона назвала амбітним планом. Маркарова вважає, що Україна має забезпечувати себе сама, а не отримувати новий транш.

Програма, над якою ми працюємо — хороша, — заявила вона.

Маркарова додала, що уряд веде переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві. Сторони обговорюють можливість кредитної програми про співпрацю. Це дозволить провести велику кількість реформ, приватизацію, концесію.

Раніше Маркарова назвала умови для зростання української економіки. Проведення земельної реформи, розвиток інфраструктури, інвестиції і приватизація — фактори, які здатні запустити ефективні економічні процеси.