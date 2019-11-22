Опубликовано видео момента ДТП в Киеве, при котором Porsche едва не задавил коммунальщиков. Фото: gorod-tv.com

https://racurs.ua/n129786-opublikovano-video-momenta-dtp-v-kieve-v-kotorom-porsche-edva-ne-zadavil-kommunalschikov.html

Ракурс

ДТП в Киеве, виновником которого стал пьяный водитель люксового кроссовера Porsche, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео момента аварии уже обнародовали в соцсетях.

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Авария произошла сегодня в 08.36 на улице Старонаводницкой. Водитель Porsche не справился с управлением и на полном ходу вылетел на тротуар. Автомобиль протаранил 14 м дорожного ограждения, а также снес 20 м направляющей пешеходного ограждения, сообщает в Facebook «Киевавтодор».

Удар был такой силы, что один из фрагментов ограждения залетел на территорию дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района, приземлившись рядом с работниками предприятия, которые в это время находились на улице.

Искореженный автомобиль перевернулся и загорелся. На помощь пришли работники указанного коммунального предприятия и потушили пожар.

Ранее сегодня «Ракурс» писал, что в Киеве Porsche сбил светофор, отбойник и врезался в два автомобиля.