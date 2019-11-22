Виталий Маркив. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n129778-delo-markiva-ukraina-objalovala-reshenie-italyanskogo-suda.html

Ракурс

Дело Виталия Маркива, военнослужащего Национальной гвардии, которого приговорили в Италии к 24 годам заключения за участие в войне на Донбассе, должно быть пересмотрено: Украина обжаловала решение суда города Павия. Апелляционная жалоба была подана 20 ноября.

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Ее рассмотрение состоится в Апелляционном суде округа Ломбардия весной 2020 года, сообщили в представительстве президента Владимира Зеленского.

Уточняется, что украинская сторона глубоко разочарована приговором суда, который поражает своей несправедливостью и нарушением основных правовых принципов. Кроме того, принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Италии нарушает принципы международного права.

Украина готова применять все правовые инструменты для обеспечения справедливого приговора по делу Маркива. Также власти призвали итальянскую сторону при рассмотрении дела соблюдать верховенство права.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Министерство внутренних дел обещало помочь в обжаловании приговора нацгвардейцу Маркиву в Италии. Его приговорили к 24 годам лишения свободы по обвинению в якобы причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Рокелле, погибшего в мае 2014 года в зоне боевых действий на Донбассе.