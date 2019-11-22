Віталій Марків. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n129778-sprava-markiva-ukrayina-oskarjyla-rishennya-italiyskogo-sudu.html

Ракурс

Справа Віталія Марківа, військовослужбовця Національної гвардії, котрого засудили в Італії до 24 років ув’язнення за участь у війні на Донбасі, має бути переглянута: Україна оскаржила рішення суду міста Павія. Апеляційну скаргу було подано 20 листопада.

Loading...

Її розгляд відбудеться в Апеляційному суді округу Ломбардія навесні 2020 року, повідомили у представництві президента Володимира Зеленського.

Уточнюється, що українська сторона глибоко розчарована вироком суду, який вражає своєю несправедливістю та порушенням основних правових принципів. Окрім того, прийняття до розгляду цивільного позову проти України у національному суді Італії порушує принципи міжнародного права.

Україна готова застосовувати всі правові інструменти для забезпечення справедливого вироку у справі Марківа. Також влада закликала італійську сторону під час розгляду справи дотримуватися верховенства права.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ обіцяло допомогти в оскарженні вироку нацгвардійцю Марківу в Італії. Його засудили до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у нібито причетності до вбивства італійського журналіста Андреа Рокеллі, котрий загинув у травні 2014 року в зоні бойових дій на Донбасі.