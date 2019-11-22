Україна програла в ЄСПЛ позови на 25 тис. євро двом колишнім в’язням щодо умов тримання за ґратами

ЄСПЛ зобов’язав сплатити компенсації двом колишнім в’язням, фото: miss_millions

https://racurs.ua/ua/n129787-ukrayina-prograla-v-iespl-pozov-dvom-kolyshnim-v-yaznyam-schodo-umov-utrymannya-za-ratamy.html

Ракурс

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Україну виплатити загалом майже 25 тис. євро за двома позовами колишніх в’язнів щодо порушення Європейської конвенції з прав людини

Loading...

Відповідні постанови суд оприлюднив у четвер, повідомляє агентство «Укрінформ».

У першій справі суд встановив порушення нашою державою цієї конвенції в умовах тримання у СІЗО, недостатності підстав тримання під вартою та ненаданні необхідного медичного забезпечення щодо Вікторії Смілянської, яка з січня до листопада 2011 року перебувала в Харківському СІЗО. Справу проти неї було порушено у 2011 році за підозрою в незаконному придбанні та поширенні наркотиків. Справу нині продовжує розглядати суд.

Їй Україна має виплатити 10 тис. євро.

В іншій справі, за позовом Миколи Мельника, який отримав судовий вирок за обвинуваченням в участі у пограбуванні, здійсненому в січні 2007 року, ЄСПЛ визнав порушення Україною конвенції в частині неналежного поводження з особою у відділку міліції та неефективного розслідування цього факту. Також суд визнав порушенням погані умови тримання Мельника в колоніях та примус до зізнання у злочині.

У червні 2018 року він вийшов на волю після відбуття ув’язнення.

Мельнику Україна має сплатити майже 15 тис. євро — 12 тис. за нематеріальні збитки, 2 тис. 760 за судові витрати та 30 євро компенсації за поштові відправлення.

Нагадаємо, у жовтні ЄСПЛ вирішив, що люстрація чиновників, здійснена в Україні на підставі закону «Про очищення влади», порушила їхні права, передбачені Європейською конвенцією з прав людини. Тоді компенсації були присуджені п’ятьом колишнім чиновникам.

Трьох з них з них звільнили через обіймання посад на держслужбі в часи президентства Віктора Януковича, одного — за невчасне подання заяви про люстаційну перевірку, ще одного — за обіймання високої посади в Компартії у часи Радянського Союзу.