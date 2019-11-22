ЕСПЧ обязал выплатить компенсации двум бывшим заключенным, фото: miss_millions

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить в общей сложности почти 25 тыс. евро по двум искам бывших узников относительно нарушения Европейской конвенции по правам человека

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Соответствующие постановления суд обнародовал в четверг, сообщает агентство «Укринформ».

В первом деле суд установил нарушение нашим государством этой конвенции в условиях содержания в СИЗО, недостаточности оснований содержания под стражей и непредоставлении необходимого медицинского обеспечения относительно Виктории Смелянской, которая с января до ноября 2011 года находилась в Харьковском СИЗО. Дело против нее было возбуждено в 2011 году по подозрению в незаконном приобретении и распространении наркотиков. Дело сейчас продолжает рассматривать суд.

Ей Украина должна выплатить 10 тыс. евро.

В другом деле по иску Николая Мельника, который получил судебный приговор по обвинению в участии в ограблении, совершенном в январе 2007 года, ЕСПЧ признал нарушение Украиной конвенции в части ненадлежащего обращения с лицом в отделении милиции и неэффективного расследования этого факта. Также суд признал нарушением плохие условия содержания Мельника в колониях и принуждение к признанию в преступлении.

В июне 2018 года он вышел на свободу после отбытия заключения.

Мельнику Украина должна выплатить почти 15 тыс. евро — 12 тыс. за нематериальный ущерб, 2 тыс. 760 за судебные издержки и 30 евро компенсации за почтовые отправления.

Напомним, в октябре ЕСПЧ решил, что люстрация чиновников, осуществленная в Украине на основании закона «Об очистке власти», нарушила их права, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека. Тогда компенсации были присуждены пяти бывшим чиновникам.

Трех из них из них уволили из-за пребывания на должностях на госслужбе во времена президентства Виктора Януковича, одного — за несвоевременную подачу заявления о люстрационной проверке, еще одного — за занятие высокой должности в Компартии во времена Советского Союза.