Рынок труда: в Минэкономики назвали уровень безработицы среди выпускников вузов, фото: Ybierling

https://racurs.ua/n129785-rynok-truda-v-ukraine-v-minekonomiki-nazvali-uroven-bezraboticy-sredi-vypusknikov-vuzov.html

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Безработица в Украине среди выпускников вузов имеет высокий уровень.

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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказали, что каждый десятый гражданин, у которого нет работы, это студент. Об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук в Facebook.

По его словам, 10% всех безработных украинский — студенты. Они не смогли трудоустроиться после окончания учебы.

Николайчук считает, что это слишком высокий показатель. По его мнению, учебные программы не соответствуют реальным запросам рынка, а высшее образование необходимо трансформировать.

Чиновник добавил, что увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон — наиболее распространенная причина безработицы. Он назвал ее естественной, поскольку бизнес использует этот способ освобождения «неэффективных» работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства. Причиной безработицы для 21% граждан стало сокращение. Еще 10% безработных уволились в связи с окончанием срока работы.

Напомним, в октябре Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал масштабное увольнение в районных государственных администраций. По его словам, речь идет о 18 тыс. 449 человек, работающих в аппаратах РГА. Часть функций администраций оказалась «устаревшими и неэффективными».