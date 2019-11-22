Ринок праці: в Мінекономіки назвали рівень безробіття серед випускників вишів, фото: Ybierling

https://racurs.ua/ua/n129785-rynok-praci-v-minekonomiky-nazvaly-riven-bezrobittya-sered-vypusknykiv-vyshiv.html

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Безробіття в Україні серед випускників вишів має високий рівень.

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У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розповіли, що кожен десятий громадянин, який не має роботи, це студент. Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук у Facebook.

За його словами, 10% всіх безробітних українців — студенти. Вони не змогли працевлаштуватися після закінчення навчання.

Ніколайчук вважає, що це занадто високий показник. На його думку, навчальні програми не відповідають реальним запитам ринку, а вищу освіту необхідно трансформувати.

Чиновник додав, що звільнення за власним бажанням чи за згодою сторін — найбільш поширена причина безробіття. Він назвав її природньою, оскільки бізнес використовує цей спосіб звільнення «неефективних» працівників при оптимізації діяльності або в умовах скорочення виробництва. Причиною безробіття для 21% громадян стало скорочення. Ще 10% безробітних звільнилися у зв’язку із закінченням строку роботи.

Нагадаємо, у жовтні Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував масштабне звільнення у районних державних адміністрацій. За його словами, йдеться про 18 тис. 449 осіб, які працюють в апаратах РДА. Частина функцій адміністрацій виявилась «застарілими та неефективними».