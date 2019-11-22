Богдан незаконно поєднував держслужбу з керівництвом фірмою, роботою в суді та на Портнова Фото: Natalie Sedletska у Facebook

https://racurs.ua/ua/n129784-i-shvec-i-jnec-i-na-dudu-grec-andriy-bogdan-poiednuvav-derjslujbu-z-robotou-na-portnova-kuchmu.html

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Андрій Богдан, очільник Офісу президента Володимира Зеленського, за трьох різних глав держави — Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Віктора Януковича встиг попрацювати як державний службовець за сумісництвом, що заборонено низкою різних законів. Зокрема, Богдан поєднував держслужбу з керівництвом приватною фірмою, також був помічником нардепа й не припинив адвокатську діяльність.

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Як дослідили «Схеми: корупція в деталях» у розслідуванні «Зе Комбінатор», у 2010−2011 роках Богдан перебував на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики — і водночас не припиняв адвокатської діяльності.

В той період Андрія Богдана можна було назвати головним відповідальним за антикорупційну політику в країні за президента Віктора Януковича, — йдеться в матеріалі.

Кількома роками раніше — у грудні 2007 — Богдан працював заступником міністра юстиції і водночас керував приватною юридичною фірмою, а також не зупинив дію своєї адвокатської ліцензії. Таким чином, він порушив норми закону про адвокатуру, державну службу і боротьбу з корупцією.

Згідно зі ст. 5 закону «Про боротьбу з корупцією», державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права: виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики). Як вказано у розслідуванні, Андрій Богдан навіть підписав документ, що ознайомлений із усіма обмеженнями на держслужбі.

Окрім цього, соратник Зеленського понад рік одночасно працював помічником на громадських засадах депутата Андрія Портнова. А ще раніше — з 2001 року — був помічником судді Київського апеляційного господарського суду, знову ж таки не зупинивши адвокатської діяльності. Таким чином, кілька років помічник судді залишався адвокатом, маючи статус державного службовця.

Нагадаємо, ЗМІ вже розповідали про те, як Андрій Богдан літав разом з Миколою Азаровим на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграційних процесів у 2013 році.