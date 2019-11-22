Богдан незаконно совмещал госслужбу с руководством фирмой, работой в суде и на Портнова / Фото: Natalie Sedletska в Facebook

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Андрей Богдан, глава Офиса президента Владимира Зеленского, при трех разных главах государства — Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Викторе Януковиче успел поработать как госслужащий по совместительству, что запрещено рядом законов. В частности, Богдан совмещал госслужбу с руководством частной фирмой, также был помощником нардепа и не прекратил адвокатскую деятельность.

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В 2010—2011 годах Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики — и одновременно не прекращал адвокатскую деятельность, сообщают «Схемы: коррупция в деталях» в расследовании «Зе Комбинатор».

В тот период Андрея Богдана можно было назвать главным ответственным за антикоррупционную политику в стране при президенте Викторе Януковиче, — говорится в материале.

Несколькими годами раньше — в декабре 2007 — Богдан работал заместителем министра юстиции и одновременно руководил частной юридической фирмой, а также не остановил действие своей адвокатской лицензии. Таким образом, он нарушил нормы законов об адвокатуре, государственной службе и борьбе с коррупцией.

Согласно ст. 5 закона «О борьбе с коррупцией», государственный служащий или другое лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, не имеет права: выполнять работу на условиях совместительства (кроме научной, преподавательской, творческой деятельности, а также медицинской практики). Как указано в расследовании, Андрей Богдан даже подписал документ об ознакомлении со всеми ограничениями на госслужбе.

Помимо этого, соратник Зеленского свыше года одновременно работал помощником на общественных началах депутата Андрея Портнова. А еще раньше — с 2001 года — был помощником судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда. На это время он также не остановил адвокатскую деятельность. Таким образом, несколько лет помощник судьи оставался адвокатом, имея статус государственного служащего.

Напомним, СМИ уже рассказывали о том, как Андрей Богдан летал вместе с Николаем Азаровым на переговоры в Россию за день до остановки евроинтеграционных процессов в 2013 году.