Покупка семян: руководство к действию

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Ракурс

Приобретение посевного материала можно выполнять круглогодично. Ведь упаковка надежно защищена и не допускает попадания влаги и болезнетворных микробов внутрь нее. Сложно говорить о времени наиболее выгодных моментов покупки. Вероятнее всего, стоит попросту отслеживать всевозможные акции и распродажи. Что касается непосредственного выбора семян, здесь все несколько глубже, потому как раз этому вопросу и посвятим данную статью.

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Место покупки

На данный момент ничего, в общем, не изменилось. Купить семена в Украине вы можете такими способами:

интернет-магазин;

специализированная торговая точка в вашем городе (часто объединены с интернет-торговлей);

рынок.

Также возможна покупка в питомниках, хотя они больше ориентированы на продажу саженцев и рассады.

Цель приобретения и время

В зависимости от предназначения семян, ориентируемся на сроки их приобретения. Так, посевной материал овощей и однолетних цветов рекомендуется покупать в период январь-июнь, а многолетники приобретаются начиная с первых осенних дней. Чтобы не возвращаться к этой теме, уточним, что луковичные и клубневидные также покупать желательно осенью. Это время, когда их стоимость наиболее привлекательна. Логично, что для выращивания рассады семена следует приобрести не позднее начала зимы. Ведь уже к весне у вас должны появиться сильные побеги.

Простые правила

Чтобы минимизировать расходы, обозначим несколько простейших правил. Не совершайте спонтанных покупок. Это касается практически любых товаров и посадочного материала в том числе. Перед тем как пополнять запасы, изучите текущие остатки, перебрав весь посевной материал. Отбракуйте «некондицию» и только потом составляйте условный перечень всего, что вам необходимо. В идеале, желательно рассчитать количество посевного материала, в пересчете на площадь участка, который планируете использовать под данную культуру. Важно! Подробно изучите маркировку, нанесенную на упаковку. Там содержится вся ключевая информация.

Сортовая диалектика

Крайне важно удачно подобрать сорт культуры. От этого зависит итоговый урожай, качество цветения, степень озеленения (нужное подчеркнуть). Не гонитесь за высокоурожайными гибридами. Гораздо важнее соответствие выбираемому сорту климата и условий культивации. Также немаловажная роль отводится устойчивости штамма к различным заболеваниям, переливам, температурным скачкам.

Перечисленных выше основ покупки будет вполне достаточно для того, чтобы подойти к процессу приобретения посевного материала с максимальной эффективностью и, как следствие, итоговой выгодой.