Інцидент стався вчора ввечері, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n129780-troie-poranenyh-na-bukovyni-prykordonnyky-obstrilyaly-kontrabandystiv-yaki-spryamuvaly-na-nyh.html

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У Чернівецькій області прикордонники застосували зброю, щоб зупинити контрабандистів, котрі спрямували на них свій автомобіль.

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В результаті інциденту троє контрабандистів отримали поранення, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Інцидент стався вчора близько 23.00 в районі розташованого на кордоні з Молдовою села Гвіздівці Сокирянського району. Там прикордонники виявили групу контрабандистів, які здійснювали незаконне переправлення через кордон тютюнових виробів. Їх завантажували в автомобілі з іноземною реєстрацією.

Помітивши прикордонників, контрабандисти кинулися втікати з місця інциденту на автомобілях.

Один з цих автомобілів рушив на прикордонників, котрим, щоб його зупинити, довелося застосувати зброю. Однак зловмисникам на цій автівці вдалося втекти.

Про цю ситуацію прикордонники повідомили правоохоронців України та Молдови. Невдовзі виявилося, що до центральної районної лікарні звернулися троє осіб з вогнепальними пораненнями.

Наразі встановлюються всі обставини цього інциденту.

Нагадаємо, восени минулого року на Буковині група контрабандистів побила прикордонників.