Справа Шеремета: ймовірного фігуранта залишили під вартою, фото: «Українська Правда»

https://racurs.ua/ua/n129779-sud-prodovjyv-aresht-ymovirnomu-figurantu-spravy-pro-vbyvstvo-pavla-sheremeta.html

Ракурс

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета розглядає Печерський райсуд Києва.

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Інстанція продовжила арешт підозрюваному, ветерану АТО Владиславу Грищенку. Про це повідомляє «Українська правда».

Держобвинувачення вимагало продовжити арешт на два місяці. Суддя задовольнила прохання частково, ветерана до 16 грудня залишили під вартою.

Захист просив відправити Грищенка під домашній арешт. Адвокати заявляли, що він не має наміру переховуватись чи тиснути на свідків. У бійця є нагороди за участь в бойових діях та поранення. Підтримати Грищенка у суді прийшли його друзі та рідні, побратими.

Сам Грищенко наголосив, що його затримали на особистому автомобілі з іменними номерами. За його словами, він не ховався від слідства. Захист вважає, що «прокуратура намагається прив’язати» його підзахисного до справи про вбивство Шеремета.

Грищенка і його дружину взяли під варту в Івано-Франківську. Їх підозрюють у замовному замаху на вбивство громадянина, який проживав на території Івано-Франківської області.

Суддя під час засідання звернула увагу на намір правоохоронців повідомити про підозру ще одному фігуранту справи Івану Вакуленку, який помер у жовтні. Прокурор не зміг пояснити цю розбіжність.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнить керівництво МВС, якщо розслідування справи про вбивство Павла Шеремета, якого підірвали в автомобілі у 2016 році, буде безрезультатним. Глава держави зазначив, що суспільство хоче знати імена вбивць.