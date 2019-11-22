Вибух у Києві прогримів у ліфті житлового будинку. Фото: ВЛАСНО.info

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Ракурс

Вибух у Києві стався минулої ночі. Жителів багатоповерхового будинку № 67, розташованого по вулиці Олеся Гончара, налякав гучний гуркіт. На виклик прибули поліцейські, медики і рятувальники.

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Інцидент стався близько 23.00. У шахті ліфта одного з під’їздів вибухнув невідомий предмет. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, але було вибито всі вікна парадного входу до будинку, а також зафіксовано суттєві пошкодження стін всередині під’їзду, повідомляє прес-центр поліції Києва.

Правоохоронці поки що не можуть сказати, що саме вибухнуло. Фахівці припускають, що таку детонацію не міг викликати розрив гранати чи вибухового пакета. Варто зазначити, що на всіх вхідних дверях до будинку розклеєно оголошення про проведення газових робіт.

Наразі на місці вибуху проводяться слідчі заходи, спрямовані на встановлення його причини. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Як раніше писав «Ракурс», недавно на житомирській трасі поблизу села Чайки був підірваний автомобіль відомого бізнесмена Ігоря Сало. Внаслідок вибуху загинув охоронець бізнесмена і двоє людей дістали поранення.