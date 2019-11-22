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Ракурс
Взрыв в Киеве прогремел в лифте жилого дома. Фото: ВЛАСНО.info

Взрыв в Киеве прогремел в лифте жилого дома (ФОТО, ВИДЕО)

22 ноя 2019, 10:56
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Взрыв в Киеве произошел минувшей ночью. Жителей многоэтажного дома № 67, расположенного по улице Олеся Гончара, напугал сильный грохот. На вызов приехали полицейские, медики и спасатели.

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Инцидент произошел около 23.00. В шахте лифта одного из подъездов взорвался неизвестный предмет. В результате взрыва никто не пострадал, но были выбиты все окна парадного входа в дом, а также зафиксированы существенные повреждения стен внутри подъезда, сообщает пресс-центр полиции Киева.

Взрыв в Киеве прогремел в лифте жилого дома. Фото: kiev.informator.ua

Правоохранители пока что не могут сказать, что именно взорвалось. Специалисты предполагают, что такую сильную детонацию не мог вызвать разрыв гранаты или взрывпакета. Стоит отметить, что на всех входных дверях в дом расклеены объявления о проведении газовых работ.

Взрыв в Киеве прогремел в лифте жилого дома. Фото: kiev.informator.ua

Сейчас на месте взрыва проводятся следственные мероприятия, направленные на установления его причины. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как ранее писал «Ракурс», недавно на житомирской трассе близ села Чайки был подорван автомобиль известного бизнесмена Игоря Сало. В результате взрыва погиб охранник бизнесмена и два человека получили ранения.


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