Взрыв в Киеве прогремел в лифте жилого дома. Фото: ВЛАСНО.info

https://racurs.ua/n129774-vzryv-v-kieve-progremel-v-lifte-jilogo-doma-foto-video.html

Ракурс

Взрыв в Киеве произошел минувшей ночью. Жителей многоэтажного дома № 67, расположенного по улице Олеся Гончара, напугал сильный грохот. На вызов приехали полицейские, медики и спасатели.

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Инцидент произошел около 23.00. В шахте лифта одного из подъездов взорвался неизвестный предмет. В результате взрыва никто не пострадал, но были выбиты все окна парадного входа в дом, а также зафиксированы существенные повреждения стен внутри подъезда, сообщает пресс-центр полиции Киева.

Правоохранители пока что не могут сказать, что именно взорвалось. Специалисты предполагают, что такую сильную детонацию не мог вызвать разрыв гранаты или взрывпакета. Стоит отметить, что на всех входных дверях в дом расклеены объявления о проведении газовых работ.

Сейчас на месте взрыва проводятся следственные мероприятия, направленные на установления его причины. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как ранее писал «Ракурс», недавно на житомирской трассе близ села Чайки был подорван автомобиль известного бизнесмена Игоря Сало. В результате взрыва погиб охранник бизнесмена и два человека получили ранения.