Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Центральный вокзал Киева, фото: «Википедия»

На Центральном вокзале Киева пассажир пострадал в результате падения плитки (ВИДЕО)

22 ноя 2019, 10:47
999

На Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина, который ожидал поезд, травмировался в результате падения плитки.

Loading...

В результате инцидента пострадавшему разбило голову. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Насколько серьезно травмировался пострадавший, в настоящее время не известно.

На опубликованном свидетелями видео можно увидеть, что место инцидента ограждено, а работницы заведения пытаются вытереть кровь. Плитка обвалилась со стены вокзала.

Напомним, в начале октября «Укрзализныця» открыла на Центральном железнодорожном вокзале станции «Киев-Пассажирский» зал ожидания для участников операции Объединенных сил. Этот зал предназначен для кратковременного пребывания военнослужащих, которые путешествуют по железной дороге. Он расположен на первом этаже здания и работает круглосуточно.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше