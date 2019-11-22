Центральный вокзал Киева, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129777-na-centralnom-vokzale-kieva-passajir-postradal-v-rezultate-padeniya-plitki-video.html

Ракурс

На Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина, который ожидал поезд, травмировался в результате падения плитки.

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В результате инцидента пострадавшему разбило голову. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Насколько серьезно травмировался пострадавший, в настоящее время не известно.

На опубликованном свидетелями видео можно увидеть, что место инцидента ограждено, а работницы заведения пытаются вытереть кровь. Плитка обвалилась со стены вокзала.

Напомним, в начале октября «Укрзализныця» открыла на Центральном железнодорожном вокзале станции «Киев-Пассажирский» зал ожидания для участников операции Объединенных сил. Этот зал предназначен для кратковременного пребывания военнослужащих, которые путешествуют по железной дороге. Он расположен на первом этаже здания и работает круглосуточно.