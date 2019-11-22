На Центральном вокзале Киева пассажир пострадал в результате падения плитки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n129777-na-centralnom-vokzale-kieva-passajir-postradal-v-rezultate-padeniya-plitki-video.htmlРакурс
На Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина, который ожидал поезд, травмировался в результате падения плитки.
В результате инцидента пострадавшему разбило голову. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».
Насколько серьезно травмировался пострадавший, в настоящее время не известно.
На опубликованном свидетелями видео можно увидеть, что место инцидента ограждено, а работницы заведения пытаются вытереть кровь. Плитка обвалилась со стены вокзала.
Напомним, в начале октября «Укрзализныця» открыла на Центральном железнодорожном вокзале станции «Киев-Пассажирский» зал ожидания для участников операции Объединенных сил. Этот зал предназначен для кратковременного пребывания военнослужащих, которые путешествуют по железной дороге. Он расположен на первом этаже здания и работает круглосуточно.