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Центральный залвокзал Киева. Фото: zik.ua

В Киеве «Укрзализныця» открыла зал ожидания для военнослужащих (ФОТО)

1 окт 2019, 17:32
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В Киеве 1 октября на Центральном железнодорожном вокзале станции «Киев-Пассажирский» открыли зал ожидания для военнослужащих (участников операции Объединенных сил).

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Он предусмотрен для кратковременного пребывания военнослужащих при наличии удостоверения, удостоверяющего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения). Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Зал оформили на первом этаже здания, он работает круглосуточно. В зале обустроены комната для приема пищи, буфет, санитарные комнаты, душ, камеры хранения и тому подобное. Комфорта посетителям добавят мягкие места для сидения, телевизор, библиотека, доступ к интернету. Продукты можно хранить в холодильнике, а для мобильных устройств есть зарядки. Есть возможность воспользоваться кофеваркой и чайником, постирать свои вещи в стиральной машине, погладить их и просушить в сушилке.

Одновременно зал может принять до 40 посетителей, он полностью будет обслуживаться силами «Укрзализныци» совместно с общественными активистами, волонтерскими организациями.

Председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявил, что в течение 14 суток такие же залы заработают в Львове, Одессе, Днепре и Харькове.

Зал ожидания для военнослужащих. Фото: Bohdana Kostiuk в Facebook

Зал ожидания для военнослужащих. Фото: Bohdana Kostiuk в Facebook

Зал ожидания для военнослужащих. Фото: Bohdana Kostiuk в Facebook

Зал ожидания для военнослужащих. Фото: Bohdana Kostiuk в Facebook

Напомним, «Укрзализныця» в 2020 году намерена передать первые железнодорожные вокзалы в частную собственность. В компании отмечают, что передача вокзалов в концессию обеспечит поступления дополнительных инвестиций.

Источник: Ракурс


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