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Земельная реформа: Зеленский назначил в Офис президента уполномоченного, фото — "Агродар"

Зеленский назначил в Офис президента уполномоченного по земельным вопросам (ФОТО)

1 окт 2019, 16:58
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Владимир Зеленский 1 октября назначил уполномоченного президента Украины по земельным вопросам. Роман Лещенко будет работать вне штата.

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Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному.

Земельная реформа: Зеленский назначил в Офис президента уполномоченного, фото — Офис президента

Лещенко работает в агробизнесе, он возглавляет компанию «Агродар» — регионального лидера сельскохозяйственного производства на территории Кировоградской и Черкасской областей. Земельный банк компании составил 16,2 тыс. га (по состоянию на март 2013 года).

Уполномоченный президента закончил юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, он имеет степень доктора философии в области права. Лещенко преподает в КНУ и является депутатом Жашковского районного совета.

Напомним, что в сентябре президент и правительство начали земельную реформу, подав в Раду законопроект об обороте земли в Украине.

Источник: Ракурс


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