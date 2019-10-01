Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Земельна реформа: Зеленський призначив в Офіс президента уповноваженого, фото — "Агродар"

Зеленський призначив в Офіс президента уповноваженого із земельних питань (ФОТО)

1 жов 2019, 16:58
999

Володимир Зеленський 1 жовтня призначив уповноваженого президента України із земельних питань. Роман Лещенко працюватиме поза штатом.

Loading...

Як повідомляється на сайті глави держави, Зеленський підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому.

Земельна реформа: Зеленський призначив в Офіс президента уповноваженого, фото — ОП

Лещенко працює в агробізнесі, він очолює компанію «Агродар» — регіонального лідера сільськогосподарського виробництва на території Кіровоградської та Черкаської областей. Земельний банк компанії становив 16,2 тис. га (березень 2013 року).

Уповноважений президента закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, він має ступінь доктора філософії у галузі права. Лещенко викладає в КНУ і є депутатом Жашківської районної ради.

Нагадаємо, що у вересні президент та уряд розпочали земельну реформу, подавши в Раду законопроект про обіг землі в Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

ЗСУ не отримали півсотні бронетранспортерів через закупівлю непідходящої сталі (ВІДЕО)

Українська армія не отримала 48 нових бронетранспортерів БТР-4Е через те, що державний завод закупив непідходящу сталь. Із запланованих машин зібрали лише чверть, корпуси для цих БТР будують із української сталі

Новини України
13:28
Новини партнерів
Загрузка...