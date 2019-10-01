Земельна реформа: Зеленський призначив в Офіс президента уповноваженого, фото — "Агродар"

https://racurs.ua/ua/n127538-zelenskyy-pryznachyv-v-ofis-prezydenta-upovnovajenogo-iz-zemelnyh-pytan-foto.html

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Володимир Зеленський 1 жовтня призначив уповноваженого президента України із земельних питань. Роман Лещенко працюватиме поза штатом.

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Як повідомляється на сайті глави держави, Зеленський підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому.

Лещенко працює в агробізнесі, він очолює компанію «Агродар» — регіонального лідера сільськогосподарського виробництва на території Кіровоградської та Черкаської областей. Земельний банк компанії становив 16,2 тис. га (березень 2013 року).

Уповноважений президента закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, він має ступінь доктора філософії у галузі права. Лещенко викладає в КНУ і є депутатом Жашківської районної ради.

Нагадаємо, що у вересні президент та уряд розпочали земельну реформу, подавши в Раду законопроект про обіг землі в Україні.