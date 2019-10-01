Владислав Криклій звільнив трьох керівників портів. Фото: nv.ua

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Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, 30 вересня підписав накази про звільнення керівників Одеського, Чорноморського та Білгород-Дністровського морських портів.

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Таким чином від виконання обов’язків звільнено директора державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» Віктора Войтка, директора ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Сергія Сєчкіна та Костянтина Волощука — керівника «Білгород-Дністровського морського торговельного порту». Про це 1 жовтня повідомила прес-служба міністерства.

Держава не є ефективним власником, тому ми багато надій покладаємо на концесійні проекти, але це не означає, що ми не будемо реагувати на дії менеджменту портів, які спричиняють збитки державних підприємств, — заявив Криклій.

Зазначається, що зарплата та додаткові виплати керівника Одеського порту у 2018 році склали 5,2 млн грн. При цьому порт не виконав плану з чистих доходів. Незбалансованість витрат та доходів призвела значних збитків. Так, при плановому розміру у 2018 році чистого доходу від реалізації продукції 323,6 млн грн фактично отримано 164,9 млн грн, при плановому розмірі загальних доходів 552,0 млн грн фактично отримано 421,9 млн грн.

Зазначається, що діяльність керівників інших портів також не відповідає вимогам ефективного менеджменту підприємств портової галузі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 30 вересня заявив, що Кабінет міністрів оголосив конкурси на майже всі, крім однієї, вакантні посади очільників органів державної влади, звільнених нещодавно в межах здійснюваних урядом останнім часом кадрових перестановок.