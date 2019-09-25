Кадрова чистка міністерств: уряд впродовж десяти днів шукатиме нових керівників держорганів

Уряд сьогодні ухвалив низку кадрових рішень, фото: «Урядовий портал»

https://racurs.ua/ua/n127284-kadrova-chystka-ministerstv-uryad-vprodovj-desyaty-dniv-shukatyme-novyh-kerivnykiv-derjorganiv.html

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Уряд протягом десяти днів шукатиме нових керівників держорганів на заміну чиновникам, котрих сьогодні звільнили.

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Про це під час брифінгу після засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, на всі ці посади буде оголошений конкурс і протягом наступних десяти днів відбуватися «різні процедури» з пошуку нових керівників.

Будуть оголошені публічні конкурси, — наголосив Гончарук.

Під час брифінгу Гончарук зазначив, що кадрові рішення уряд ухвалює, оцінюючи ефективність кожного органу влади.

Він зазначив, що щодо певних органів не було сумнів щодо того, що їх очільники мають бути звільнені. Сьогоднішні звільнення здійснювалися на підставі ухваленого нещодавно закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади», котрий вчора підписав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, уряд сьогодні призначив нового керівника Національної поліції України та шістьох заступників міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.