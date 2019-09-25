Кадровая чистка министерств: правительство в течение десяти дней будет искать новых руководителей госорганов

Правительство сегодня приняло ряд кадровых решений, фото: «Правительственный портал»

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Ракурс

Правительство в течение десяти дней будет искать новых руководителей госорганов на замену чиновникам, которых сегодня уволили.

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Об этом во время брифинга после заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, на все эти должности будет объявлен конкурс и в течение следующих десяти дней будутпроисходить «разные процедуры» по поиску новых руководителей.

Будут объявлены публичные конкурсы, — подчеркнул Гончарук.

Во время брифинга Гончарук отметил, что кадровые решения правительство принимает, оценивая эффективность каждого органа власти.

Он отметил, что по определенным органам не было сомнения в том, что их руководители должны быть уволены. Сегодняшние увольнения осуществлялись на основании принятого недавно закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти», который вчера подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, правительство сегодня назначило нового руководителя Национальной полиции Украины и шестерых заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова.