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Ракурс
Правительство сегодня приняло ряд кадровых решений, фото: «Правительственный портал»

Кадровая чистка министерств: правительство в течение десяти дней будет искать новых руководителей госорганов

25 сен 2019, 15:08
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Правительство в течение десяти дней будет искать новых руководителей госорганов на замену чиновникам, которых сегодня уволили.

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Об этом во время брифинга после заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, на все эти должности будет объявлен конкурс и в течение следующих десяти дней будутпроисходить «разные процедуры» по поиску новых руководителей.

Будут объявлены публичные конкурсы, — подчеркнул Гончарук.

Во время брифинга Гончарук отметил, что кадровые решения правительство принимает, оценивая эффективность каждого органа власти.

Он отметил, что по определенным органам не было сомнения в том, что их руководители должны быть уволены. Сегодняшние увольнения осуществлялись на основании принятого недавно закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти», который вчера подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, правительство сегодня назначило нового руководителя Национальной полиции Украины и шестерых заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: Ракурс


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