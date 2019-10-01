Владислав Криклий уволил трех руководителей портов. Фото: nv.ua

https://racurs.ua/n127537-krikliy-uvolil-rukovoditeley-treh-portov-stala-izvestna-prichina-takogo-resheniya.html

Ракурс

Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины, 30 сентября подписал приказы об увольнении руководителей Одесского, Черноморского и Белгород-Днестровского портов.

Loading...

Таким образом от исполнения обязанностей уволен директор государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» Виктор Войтко, директор ГП «Морской торговый порт «Черноморск» Сергей Сечкин и Константин Волощук — руководитель «Белгород-Днестровского морского торгового порта». Об этом 1 октября сообщила пресс-служба министерства.

Государство не является эффективным собственником, поэтому мы много надежд возлагаем на концессионные проекты, но это не значит, что мы не будем реагировать на действия менеджмента портов, которые влекут убытки государственных предприятий, — заявил Криклий.

Отмечается, что зарплата и дополнительные выплаты руководителя Одесского порта в 2018 году составили 5,2 млн грн. При этом порт не выполнил план из чистых доходов. Несбалансированность расходов и доходов привела к значительным убыткам. Так, при плановом размере в 2018 году чистого дохода от реализации продукции 323,6 млн грн фактически получено 164,9 млн грн, при плановом размере общих доходов 552,0 млн грн фактически получено 421,9 млн грн.

Отмечается, что деятельность руководителей других портов также не отвечает требованиям эффективного менеджмента предприятий портовой отрасли.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября заявил, что Кабинет министров объявил конкурсы на почти все, кроме одной, вакантные должности руководителей органов государственной власти, уволенных недавно в рамках осуществляемых правительством в последнее время кадровых перестановок.