Центральний залвокзал Києва. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n127539-u-kyievi-ukrzaliznycya-vidkryla-zal-ochikuvannya-dlya-viyskovoslujbovciv-foto.html

Ракурс

У Києві 1 жовтня на Центральному залізничному вокзалі станції «Київ-Пасажирський» відкрили зал очікування для військовослужбовців (учасників операції Об'єднаних сил).

Loading...

Він передбачений для короткочасного перебування військовослужбовців за наявності посвідчення, яке засвідчує особу, та проїзного документу на поїзд (крім приміського сполучення). Про це сьогодні повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зал оформили на першому поверсі будівлі, він працює цілодобово. У залі облаштовані кімната для прийому їжі, буфет, санітарні кімнати, душ, камери схову тощо. Комфорту відвідувачам нададуть м’які місця для сидіння, телевізор, бібліотека, доступ до інтернету. Харчі можна зберігати в холодильнику, а для мобільних пристроїв є зарядки. Є можливість скористатися кавоваркою та чайником, випрати свої речі в пральній машині, попрасувати їх та просушити в сушарці.

Одночасно зала може прийняти до 40 відвідувачів, він повністю буде обслуговуватися силами «Укрзалізниці» спільно з громадськими активістами, волонтерськими організаціями. Голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євген Кравцов заявив, що впродовж 14 діб такі ж зали запрацюють у Львові, Одесі, Дніпрі й Харкові.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» в 2020 році має намір передати перші залізничні вокзали у приватну власність. В компанії відзначають, що передача вокзалів у концесію забезпечить надходження додаткових інвестицій.