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Ракурс
Центральний залвокзал Києва. Фото: zik.ua

У Києві «Укрзалізниця» відкрила зал очікування для військовослужбовців (ФОТО)

1 жов 2019, 17:32
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У Києві 1 жовтня на Центральному залізничному вокзалі станції «Київ-Пасажирський» відкрили зал очікування для військовослужбовців (учасників операції Об'єднаних сил).

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Він передбачений для короткочасного перебування військовослужбовців за наявності посвідчення, яке засвідчує особу, та проїзного документу на поїзд (крім приміського сполучення). Про це сьогодні повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зал оформили на першому поверсі будівлі, він працює цілодобово. У залі облаштовані кімната для прийому їжі, буфет, санітарні кімнати, душ, камери схову тощо. Комфорту відвідувачам нададуть м’які місця для сидіння, телевізор, бібліотека, доступ до інтернету. Харчі можна зберігати в холодильнику, а для мобільних пристроїв є зарядки. Є можливість скористатися кавоваркою та чайником, випрати свої речі в пральній машині, попрасувати їх та просушити в сушарці.

Одночасно зала може прийняти до 40 відвідувачів, він повністю буде обслуговуватися силами «Укрзалізниці» спільно з громадськими активістами, волонтерськими організаціями. Голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євген Кравцов заявив, що впродовж 14 діб такі ж зали запрацюють у Львові, Одесі, Дніпрі й Харкові.

Зал очікування для військовослужбовців. Фото: Bohdana Kostiuk у Facebook

Зал очікування для військовослужбовців. Фото: Bohdana Kostiuk у Facebook

Зал очікування для військовослужбовців. Фото: Bohdana Kostiuk у Facebook

Зал очікування для військовослужбовців. Фото: Bohdana Kostiuk у Facebook

Нагадаємо, «Укрзалізниця» в 2020 році має намір передати перші залізничні вокзали у приватну власність. В компанії відзначають, що передача вокзалів у концесію забезпечить надходження додаткових інвестицій.

Джерело: Ракурс


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