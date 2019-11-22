На Центральному вокзалі Києва пасажир постраждав внаслідок падіння плитки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n129777-na-centralnomu-vokzali-kyieva-pasajyr-postrajdav-vnaslidok-padinnya-plytky-video.htmlРакурс
На Центральному залізничному вокзалі Києва чоловік, який очікував на поїзд, травмувався внаслідок падіння плитки.
В результаті інциденту постраждалому розбило голову. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».
Наскільки серйозно травмувався постраждалий, наразі не відомо.
На опублікованому свідками відео можна побачити, що місце інциденту огороджене, а працівниці закладу намагаються витерти кров. Плитка обвалилася зі стіни вокзалу.
Нагадаємо, на початку жовтня «Укрзалізниця» відкрила на Центральному залізничному вокзалі станції «Київ-Пасажирський» зал очікування для учасників операції Об'єднаних сил.
Цей зал призначений для короткочасного перебування військовослужбовців, котрі подорожують залізницею. Він розташований на першому поверсі будівлі і працює цілодобово.