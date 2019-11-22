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Центральний вокзал Києва, фото: «Вікіпедія»

На Центральному вокзалі Києва пасажир постраждав внаслідок падіння плитки (ВІДЕО)

22 лис 2019, 10:47
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На Центральному залізничному вокзалі Києва чоловік, який очікував на поїзд, травмувався внаслідок падіння плитки.

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В результаті інциденту постраждалому розбило голову. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

Наскільки серйозно травмувався постраждалий, наразі не відомо.

На опублікованому свідками відео можна побачити, що місце інциденту огороджене, а працівниці закладу намагаються витерти кров. Плитка обвалилася зі стіни вокзалу.

Нагадаємо, на початку жовтня «Укрзалізниця» відкрила на Центральному залізничному вокзалі станції «Київ-Пасажирський» зал очікування для учасників операції Об'єднаних сил.

Цей зал призначений для короткочасного перебування військовослужбовців, котрі подорожують залізницею. Він розташований на першому поверсі будівлі і працює цілодобово.


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