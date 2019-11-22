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Ракурс
ДТП у Києві: Porsche зніс світлофор, відбійник і протаранив два авто. Фото: kievvlast.com.ua

ДТП у Києві: Porsche зніс світлофор, відбійник і протаранив два авто (ФОТО, ВІДЕО)

22 лис 2019, 10:41
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ДТП у Києві, в якій постраждали кілька осіб, сталася сьогодні вранці на вулиці Старонаводницькій.

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За попередніми даними, водій автомобіля Porsche (Порш) перебував у стані алкогольного сп’яніння, пише dtp.kiev.ua у Facebook.

На віражі він зніс відбійник, вилетів з дороги, протаранив світлофор і ще два автомобілі.

Постраждалих, кількість яких не уточнюється, забрала швидка допомога. Попередньо відомо, що обійшлося без важких травм.

ДТП у Києві: Porsche зніс світлофор, відбійник і протаранив два авто. Фото: dtp.kiev.ua

ДТП у Києві: Porsche зніс світлофор, відбійник і протаранив два авто. Фото: Київ Оперативний

ДТП у Києві: Porsche зніс світлофор, відбійник і протаранив два авто. Фото: Київ Оперативний

Нагадаємо, вчора в Києві на вулиці Зодчих сталася масштабна ДТП за участю джипа Toyota RAV4 та маршрутки Mercedes Sprinter, які зіткнулися лоб у лоб. Як наслідок, загинули двоє осіб, ще восьмеро потрапили до лікарні.

Джерело: Ракурс


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