ДТП у Києві: Porsche зніс світлофор, відбійник і протаранив два авто. Фото: kievvlast.com.ua

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ДТП у Києві, в якій постраждали кілька осіб, сталася сьогодні вранці на вулиці Старонаводницькій.

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За попередніми даними, водій автомобіля Porsche (Порш) перебував у стані алкогольного сп’яніння, пише dtp.kiev.ua у Facebook.

На віражі він зніс відбійник, вилетів з дороги, протаранив світлофор і ще два автомобілі.

Постраждалих, кількість яких не уточнюється, забрала швидка допомога. Попередньо відомо, що обійшлося без важких травм.

Нагадаємо, вчора в Києві на вулиці Зодчих сталася масштабна ДТП за участю джипа Toyota RAV4 та маршрутки Mercedes Sprinter, які зіткнулися лоб у лоб. Як наслідок, загинули двоє осіб, ще восьмеро потрапили до лікарні.