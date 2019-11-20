Масштабна ДТП в Києві: маршрутка і джип зіткнулися лоб в лоб. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n129678-masshtabne-dtp-v-kyievi-marshrutka-i-djyp-zitknulysya-lob-v-lob-foto-video.html

Ракурс

ДТП у Києві за участю джипа Toyota RAV4 та маршрутного таксі Mercedes Sprinter сталася по вулиці Зодчих. У ніч на 20 листопада ці два транспортні засоби зіткнулися лоб у лоб. Двоє людей загинули на місці, ще вісьмох було доставлено в лікарню.

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Маршрутка їхала в бік проспекту Леся Курбаса, а джип — у протилежному напрямку. У якийсь момент одна з машин виїхала на зустрічну смугу руху і сталося зіткнення. Від удару RAV4 вилетів із проїжджої частини і в’їхав в дерево, передає «Інформатор».

На момент ДТП у позашляховику перебували п’ятеро хлопців, у маршрутці — семеро осіб. Від удару водій RAV4 загинув на місці. Хлопця, який сидів поруч із ним, намагалися врятувати, але після тривалих спроб реанімації, медики констатували смерть. Ще трьох людей з легковика доставили в лікарню.

Уточнюється також, що постраждало четверо пасажирів мікроавтобуса. На щастя, їхні травми несерйозні. Водія Mercedes було госпіталізовано.

За попередніми даними, хлопцям, що загинули, було близько 20−25 років. Такого ж віку були і інші постраждалі, які їхали разом із ними.

Через аварію рух по вулиці Зодчих перекрили. На місце прибули медики, рятувальники і поліцейські.

Вчора, 18 листопада «Ракурс» повідомляв про аварію в Білгороді-Дністровському Одеської області. На пішохідному переході позашляховик збив двох дітей, які переходили дорогу зі своєю матір’ю.