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Ракурс
ДТП у Білгороді-Дністровському: постраждали діти. Фото: vgorode.ua

ДТП на Одещині: жінка на позашляховику збила дітей на зебрі

18 лис 2019, 15:58
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ДТП у Білгороді-Дністровському сталася вчора ввечері прямо на пішохідному переході. Хлопчик і дівчинка трьох та чотирьох років разом із матір’ю переходили дорогу у встановленому місці, коли їх збив позашляховик.

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За кермом автомобіля перебувала 28-річна жінка, повідомляє прес-центр Нацполіції в Одеській області.

Діти з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до місцевої лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху), поліція встановлює обставини аварії.

Як повідомляв «Ракурс», у Києві суд арештував 21-річного водія автомобіля «Лексус», який збив на тротуарі молоду пару, внаслідок чого загинула 20-річна дівчина. В момент аварії водій був п’яним.

Джерело: Ракурс


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