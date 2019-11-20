Масштабное ДТП в Киеве: маршрутка и джип столкнулись лоб в лоб. Фото: Информатор

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Ракурс

ДТП в Киеве с участием джипа Toyota RAV4 и маршрутного такси Mercedes Sprinter произошло по улице Зодчих. Минувшей ночью два транспортных средства столкнулись лоб в лоб. В результате аварии два человека погибли на месте, восемь доставлены в больницу.

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Маршрутка ехала в сторону проспекта Леся Курбаса, а джип — в противоположном направлении. В какой-то момент одна из машин выехала на встречную полосу движения и произошло столкновение. От удара RAV4 вылетел с проезжей части и въехал в дерево, передает «Информатор».

В момент ДТП во внедорожнике находилось пятеро парней, в маршрутке — семь человек. От удара водитель RAV4 погиб на месте. Человека, сидевшего рядом с ним, пытались спасти, но после длительных попыток реанимации, медики констатировали смерть. Еще троих человек из легковушки доставили в больницу.

Уточняется, что пострадали четыре пассажира микроавтобуса. К счастью, их травмы не серьезные. Водитель Mercedes был госпитализирован.

По предварительным данным, погибшим парням из внедорожника было около 20−25 лет. Такого же возраста были и остальные пострадавшие, которые ехали вместе с ними.

Из-за аварии движение по улице Зодчих перекрыли. На место прибыли медики, спасатели и полицейские.

Вчера, 18 ноября «Ракурс» сообщал об аварии в Белгороде-Днестровском Одесской области. На пешеходном переходе внедорожник сбил двух детей, которые переходили дорогу со своей матерью.