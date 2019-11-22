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Ракурс
ДТП в Киеве: Porsche снес светофор, отбойник и протаранил два авто. Фото: kievvlast.com.ua

ДТП в Киеве: Porsche снес светофор, отбойник и протаранил два авто (ФОТО, ВИДЕО)

22 ноя 2019, 10:41
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ДТП в Киеве, в котором пострадали несколько человек, произошло сегодня утром на улице Старонаводницкой.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche (Порш) находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет dtp.kiev.ua в Facebook.

На вираже он снес отбойник, вылетел с дороги, протаранил светофор и еще два автомобиля.

Пострадавших, точное число которых не уточняется, увезла скорая помощь. Предварительно известно, что обошлось без тяжелых травм.

ДТП в Киеве: Porsche снес светофор, отбойник и протаранил два авто. Фото: dtp.kiev.ua

ДТП в Киеве: Porsche снес светофор, отбойник и протаранил два авто. Фото: Киев Оперативный

ДТП в Киеве: Porsche снес светофор, отбойник и протаранил два авто. Фото: Киев Оперативный

Напомним, вчера в Киеве на улице Зодчих произошло масштабное ДТП с участием джипа Toyota RAV4 и маршрутки Mercedes Sprinter, которые столкнулись лоб в лоб. В результате погибли два человека, еще восемь попали больницу.

Источник: Ракурс


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