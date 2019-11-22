Tesla презентувала електропікап Cybertruck з незвичайним дизайном, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n129775-tesla-prezentuvala-elektropikap-cybertruck-z-nezvychaynym-dyzaynom-foto-video.html

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Електропікап Cybertruck представлений компанією Ілона Маска Tesla.

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Презентація відбулася 21 листопада в Лос-Анджелесі. Вона транслювалася на YouTube-каналі Tesla.

Транспортний засіб отримав ретро-футуристичний дизайн. Авто має несучий кузов із нержавіючої сталі. Маск зазначив, що кузов здатний витримати влучення кулі калібру 9 мм. Автомобіль оснащений адаптивною пневматичною підвіскою. Вона дозволяє підлаштовувати висоту кожної осі під завантаження.

Авто представлено в трьох версіях з одним, двома або трьома двигунами. Акумулятори Cybertruck дозволяють пікапу проїхати на одному заряді 402, 483 або 805 км, в залежності від версії.

Вартість новинки складе 39,9, 49,9 або 69,9 тис. дол. В залежності від версії. В кінці 2021 року стартує виробництво пікапів.

Компанія провела презентацію незвичайним чином. Розробники вирішили розбити броньоване вікно, щоб показати рівень міцності. На скло Tesla Cybertruck скидали металеві кулі. Вікно розбилося після удару по ньому аналогічними металевими кульками. До цього вікно витримало удари кувалдою.

Раніше Ілон Маск запланував зробити Tesla Model S швидше спорткара Porsche. Американські інженери створили чергове оновлення програмного забезпечення для автомобіля.