Танкер «Делфі», фото: «Думская»

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Ракурс

Біля Одеси невеликий танкер «Делфі» під прапором Молдови зазнав аварії через шторм.

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Спочатку судно перебувало в акваторії порту «Південний», проте вчора ввечері його зірвало з якоря та віднесло в бік Одеси, повідомляє видання «Думская».

Близько другої години ночі танкер сів на мілину приблизно за кілометр від одеського пляжу «Дельфін».

Згодом шторм відніс танкер до берега й сьогодні вранці він вдарився об хвилеріз.

Спочатку екіпаж судна намагалися евакуювати, однак після того як танкер сів на мілину, люди на його борту відмовилися залишати корабель.

За інформацією джерел видання, на борту танкера перебувають щонайменше 15 людей.

Довжина «Делфі» становить 60 м, ширина — 10 м, водотоннажність судна — близько 1,6 тис. т.

Наразі повідомлень про можливу небезпеку для екосистеми регіону немає.

Вчора ввечері в Одесі спостерігався сильний шторм, швидкість вітру сягала 20−25 м/с, висота хвиль — 2,3 м.

Нагадаємо, наприкінці липня в Одесі затримали танкер, який блокував українських моряків під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.