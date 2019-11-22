Танкер «Делфи», фото: «Думская»

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Ракурс

У Одессы небольшой танкер «Делфи» под флагом Молдовы терпит бедствие из-за шторма.

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Сначала судно находилось в акватории порта «Южный», однако вчера вечером его сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы, сообщает издание «Думская».

Около двух часов ночи танкер сел на мель примерно в километре от одесского пляжа «Дельфин».

Впоследствии шторм отнес танкер к берегу и сегодня утром он ударился о волнорез.

Сначала экипаж судна пытались эвакуировать, однако после того как танкер сел на мель, люди на борту отказались покидать корабль.

По информации источников издания, на борту танкера находятся не менее 15 человек.

Длина «Делфи» составляет 60 м, ширина — 10 м, водоизмещение судна — около 1,6 тыс. т.

В настоящее время сообщений о возможной опасности для экосистемы региона нет.

Вчера вечером в Одессе наблюдался сильный шторм, скорость ветра достигала 20−25 м/с, высота волн — 2,3 м.

Напомним, в конце июля в Одессе задержали танкер, который блокировал украинских моряков во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года.