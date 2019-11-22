Евгения Закревская, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n129772-advokat-semey-geroev-nebesnoy-sotni-obyavila-golodovku-video.html

Ракурс

Евгения Закревская, адвокат семей героев Небесной сотни, объявила голодовку.

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Голодать она обещает до тех пор, пока Верховная Рада не примет поправку к закону о Государственном бюро расследований (ГБР), которая позволит следователям Генпрокуратуры, которые занимались расследованием дел Майдана, перейти в ГБР без конкурса. Об этом Закревская объявила в эфире ток-шоу «Право на власть».

С 20 ноября 2019 года Генпрокуратура окончательно теряет в Украине функцию следствия. В связи с этим расформировывается Управление спецрасследований Генпрокуратуры, которое осуществляло следствие по делам преступлений в отношении участников Революции достоинства.

Его сотрудникам было предложено осуществлять процессуальное руководство этими делами в Генпрокуратуре или продолжить в них следствие, перейдя к ГБР после переаттестации.

В результате, расследование дел Майдана приостановлено как минимум до 3 декабря.

Я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей. И я это вам обещаю, — заявила Закревская на ток-шоу.

В то же время депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, которая также присутствовала и ток-шоу, отметила, что рассмотрение этой поправки запланировано на 5 декабря.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка недавно заявлял, что предлагал Закревской возглавить департамент, который будет осуществлять расследование дел Майдана, однако согласие по этому вопросу не было достигнуто.