Выборы в США: миллиардер Майкл Блумберг подал документы, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты

Майкл Блумберг, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n129771-vybory-v-ssha-milliarder-maykl-blumberg-podal-dokumenty-chtoby-zaregistrirovatsya-kandidatom.html

Ракурс

Майкл Блумберг, 77-летний американский миллиардер и медиамагнат, подал документы в Федеральную избирательную комиссию США, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся в 2020 году.

Loading...

Однако окончательное решение о том, будет ли баллотироваться Блумберг, еще не принято, сообщает агентство Reuters со ссылкой на помощника миллиардера.

Если Блумберг все же будет участвовать в предвыборной гонке, он будет выступать как представитель Демократической партии. Поэтому ему сначала придется победить в праймериз этой политсилы, от которой уже выдвинулись почти 20 кандидатов.

Регистрация кандидатом позволит Блумбергу собирать деньги на проведение своей президентской кампании.

Отмечается, что он уже зарегистрировался для голосования в штатах Алабама, Арканзас и Техас, а также подал заявку в штатах Джорджия и Мичиган.

Состояние Блумберга оценивается в 58 млрд долл. США, что делает его девятым самым богатым человеком в США и 14-м — в мире. Состояние действующего президента США Дональда Трампа составляют «всего» 3,1 млрд долл. США.

Блумберг в период с 2002 по 2013 годы был мэром Нью-Йорка.

Напомним, Трамп о начале своей предвыборной кампании в рамках президентских выборов 2020 года объявил еще в июне. На этих выборах, как и в 2016 году, он будет представлять Республиканскую партию США.