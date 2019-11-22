У 17-летнего канадца обнаружили новый тип повреждений легких электронными сигаретами, фото: Lindsay Fox

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Ракурс

Новый тип повреждений легких вследствие употребления электронных сигарет зафиксировали у 17-летнего канадца.

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У него наблюдался невыносимый кашель, прогрессирующая одышка и недомогание, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Канадской медицинской ассоциации.

При осмотре ученые обнаружили у этого пациента так называемый «попкорн легких» — серьезное и необратимое заболевание легких, которое может повредить самые мелкие дыхательные пути, вызывая кашель и одышку. Это заболевание получило такое название из-за диацетила, маслянистого ароматизированного химического вещества, которое обычно применяется в попкорне для приготовления в микроволновых печах.

После того, как работники на фабриках, которые производили такой попкорн, начали испытывать симптомы, связанные с этим заболеванием, производители изъяли ароматизатор диацетил из своей продукции.

Отмечается, что ранее здоровый 17-летний подросток обратился за медицинской помощью после недели сильного кашля. Его госпитализировали. Медики заподозрили, что причиной заболевания могли стать ароматизаторы электронных сигарет.

Семья подростка подтвердила, что он ежедневно занимался вейпингом с помощью различных ароматизированных картриджей и регулярно употреблял тетрагидроканнабинол, который входит в состав ряда жидкостей для электронных сигарет.

Больному с трудом удалось избежать необходимости осуществления пересадки легких, подчеркивают ученые. Однако теперь у него наблюдается хроническое повреждение дыхательных путей.

Подросток все еще восстанавливается после длительного пребывания в отделении интенсивной терапии и воздерживается от употребления электронных сигарет, марихуаны и табака.

В Канадской медицинской ассоциации отмечают, что с самого начала призвали к запрету ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет и установлению эффективных стандартов безопасности для каждого изделия из этой сферы, которое находится в продаже.

Хотя электронные сигареты сначала продавались как потенциальное средство для отказа от курения и более безопасная альтернатива курению, долговременный эффект от употребления электронных сигарет на здоровье неизвестен, — отмечают ученые.

Напомним, недавно американские ученые установили вещество, которое приводило к гибели любителей электронных сигарет в США.