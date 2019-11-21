Главные новости за 21 ноября: День достоинства и свободы, подозрение Садовому, судимость Иванисова

Во время сегодняшних митингов в Киеве, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Этот праздник установлен в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года, начало которых приходился на вторую половину ноября.

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В Киеве на Майдане Независимости в 19.00 началось вече «Мы имеем достоинство», лейтмотивом которого стал лозунг «Нет капитуляции».

Мэр Львова Андрей Садовый сегодня получил официальное подозрение от прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Городского главу Львова подозревают в злоупотреблении властью при продаже земельного участка под индустриальный парк.

САП будет просить у суда избрания для него 50 млн грн залога. Садовый впоследствии заявил, что не имеет такой суммы.

Сегодня представители власти отреагировали на ситуацию относительно сообщений о возможной судимости нардепа от «Слуги народа» Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время сегодняшнего брифинга по поводу этой ситуации со ссылкой на слова Иванисова заявил, что информация об изнасиловании — фейк, заказанный криминальными авторитетами, «которым он перешел дорогу» своей антикоррупционной деятельностью.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердиться, он заставит нардепа сложить мандат.

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов впоследствии опубликовал текст судебного приговора Иванисову.

Сегодня начались слушания Арбитражного трибунала в Гааге по делу о захвате в ноябре прошлого года кораблей ВМС Украины и членов их экипажей.

Конституционный суд Украины признал неконституционным президентский законопроект № 1016 об уполномоченных Верховной Рады, который предусматривает введение нового вида парламентского контроля.