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День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: как начиналась революция (ФОТО)

21 ноя 2019, 16:45
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День достоинства и свободы сегодня отмечают в Украине. Праздник основан как дань памяти Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.

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21 ноября 2013 года начались протесты в ответ на решение власти Виктора Януковича о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Такое решение вызвало волну возмущения у граждан Украины.

Вспомним с помощью фото моменты начала Революции достоинства (большинство фотографий датированы декабрем 2013 года):

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

День достоинства и свободы: революция в фотографиях / Фото: maidanmuseum

Напомним, День достоинства и свободы в Украине отмечают ежегодный 21 ноября по случаю начала в этот день Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.

Источник: Ракурс


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