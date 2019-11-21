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Домашний арест Кондзели обжалован САП. Фото: 112 Украина
Взяточничество в Офисе президента: домашний арест Кондзеле обжалован САПhttps://racurs.ua/n129747-domashniy-arest-kondzeli-objalovan-sap.htmlРакурс
Домашний арест Светлане Кондзеле, чиновнице Офиса президента, которую подозревают во взяточничестве, обжаловала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Прокуроры ведомства настаивают на ее содержании под стражей.
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Кондзелю подозревают в том, что она с сообщниками требовала взятку за содействие в назначении определенного человека на руководящую должность в компании «Нафтогаз Украины». Об этом информирует САП на своей странице в Facebook.
Жалоба САП на меру пресечения Кондзеле подана в апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Прокуратура требует ареста чиновницы, мотивируя свое решение имеющимися рисками.
Также в суд направлена еще одна жалоба прокуратуры об увеличении размера залога для бывшей замглавы Министерства культуры Украины, которая также фигурирует в этом деле о взяточничестве.
Напомним, что 12 ноября Кондзелю задержали при получении взятки в 150 тыс. долл. За эти деньги чиновница должна была посодействовать в назначении Андрею Кравченко на пост зампредседателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
Ранее «Ракурс» сообщал, что Кондзеля будет находиться под домашним арестом два месяца.
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