Хабарництво в Офісі президента: домашній арешт Кондзелі оскаржила САП

Домашній арешт Кондзелі оскаржила САП. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n129747-domashniy-aresht-kondzeli-oskarjeno-sap.html

Ракурс

Домашній арешт Світлані Кондзелі, чиновниці Офісу президента, котру підозрюють у хабарництві, оскаржила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Прокурори відомства наполягають на її утриманні під вартою.

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Кондзелю підозрюють у тому, що вона разом зі спільниками вимагала хабара за сприяння в призначенні особи на керівну посаду в компанії «Нафтогаз України». Про це інформує САП на своїй сторінці в Facebook.

Скаргу САП на запобіжний захід Кондзелі було подано до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Прокуратура вимагає арешту чиновниці, мотивуючи своє рішення наявними ризиками.

Також до суду спрямовано ще одну скаргу прокуратури щодо збільшення розміру застави для колишньої заступниці міністра культури України, яка також фігурує у цій справі про хабарництво.

Нагадаємо, що 12 листопада Кондзелю затримали під час одержання хабара в 150 тис. дол. За ці гроші чиновниця мала посприяти в призначенні Андрія Кравченка на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що суд відправив Кондзелю під домашнім арешт на два місяці.