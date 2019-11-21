Сенцов і ще кілька політв’язнів Кремля отримали квартири у Києві. Фото: Українська торгова гільдія

https://racurs.ua/ua/n129744-politv-yaznyam-kremlya-prydbaly-kvartyry-u-kyievi.html

Ракурс

Політичні в’язні Кремля, котрі були звільнені з російського полону на початку вересня цього року, отримали квартири у Києві.

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Зокрема, власниками нового житла стали Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Артур Панов та Олексій Сизонович, йдеться на сайті фонду Віктора Пінчука.

Будинки, в яких було придбано житло, будувалися в останні 15 років. Усі квартири вже з ремонтом і готові до заселення. Майбутні власники самі обрали квартири із кількох запропонованих варіантів у різних районах столиці.

Раніше також було придбано житло в Одесі для 24-х українських моряків, які побували у російському полоні.

Нагадаємо, що на початку вересня до Києва прибув літак Ан-48, який доставив додому 35 громадян України, котрі перебували у російському полоні. Серед них були військовополонені моряки і 11 політичних в’язнів.