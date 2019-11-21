Олег Приходько, фото: Олександра Сурган

https://racurs.ua/ua/n129753-advokat-zaareshtovanogo-v-krymu-proukrayinskogo-aktyvista-pryhodka-rozpoviv-de-yogo-trymaut.html

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Адвокат затриманого на території тимчасово окупованого Криму проукраїнського активіста Олега Приходька Назім Шейхмабетов розповів, де тримають його підзахисного.

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За словами Шейхмабетова, Приходько перебуває в спецблоці СІЗО окупованого Сімферополя, у так званій «камері двійці». Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Крим. Реалії».

Шейхмабетов зазначив, що йому вдалося сьогодні зустрітися з Приходьком й обговорити з ним перебіг порушеної окупантами кримінальної справи.

Олег Аркадійович виглядає досить непогано, критичних скарг на стан здоров’я немає, ліки йому передають своєчасно, — розповів Шейхмабетов.

Адвокат також повідомив, що єдиним способом для Приходька зв’язатися з його сім'єю є листування, окупанти не дозволяють родичам активіста зустрітися з ним. Шейхмабетов зазначив, що це вже усталена практика в окупованому Криму. Він пообіцяв, що захист Приходька докладе зусиль, щоб йому були дозволені зустрічі з рідними.

Сьогодні в Приходька день народження, йому виповнився 61 рік.

Нагадаємо, окупанти затримали Приходька в жовтні цього року через нібито планування ним здійснення вибуху в одній із адмінбудівель у Криму.