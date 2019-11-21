Олег Приходько, фото: Олександра Сурган

https://racurs.ua/n129753-advokat-arestovannogo-v-krymu-proukrainskogo-aktivista-prihodko-rasskazal-gde-ego-uderjivat.html

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Адвокат задержанного на территории временно оккупированного Крыма проукраинского активиста Олега Приходько Назим Шейхмабетов рассказал, где держат его подзащитного.

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По словам Шейхмабетова, Приходько находится в спецблоке СИЗО оккупированного Симферополя, в так называемой «камере двойке». Об этом он сообщил в интервью изданию «Крым. Реалии».

Шейхмабетов отметил, что ему удалось сегодня встретиться с Приходько и обсудить с ним ход возбужденного оккупантами уголовного дела.

Олег Аркадьевич выглядит довольно неплохо, критических жалоб на состояние здоровья нет, лекарства ему передают своевременно, — рассказал Шейхмабетов.

Адвокат также сообщил, что единственным способом для Приходько связаться с его семьей является переписка, оккупанты не позволяют родственникам активиста встретиться с ним. Шейхмабетов отметил, что это уже устоявшаяся практика в оккупированном Крыму. Он пообещал, что защита Приходько приложит усилия, чтобы ему были разрешены встречи с родными.

Сегодня в Приходько день рождения, ему исполнился 61 год.

Напомним, оккупанты задержали Приходько в октябре этого года за якобы планирование им осуществления взрыва в одной из админзданий в Крыму.