Трамп разыграл перед журналистами телефонный разговор с послом в ЕС о Зеленском. Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

https://racurs.ua/n129746-skaji-zelenskomu-chtoby-on-postupil-pravilno-tramp-razygral-telefonnyy-razgovor-s-poslom-v-es.html

Ракурс

Дональд Трамп отреагировал на показания американского посла в Евросоюзе Гордона Сондланда во время открытых слушаний в Конгрессе США. Сондланд заявил, что встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским напрямую зависела от публичных обязательств украинской стороны провести расследование деятельности компании Burisma и возможного вмешательства Киева в выборы в США 2016 года. Следует уточнить, что Burisma занимается добычей газа в Украине и до апреля 2019 года сын соперника Трампа на предстоящих выборах Хантер Байден входил в состав совета директоров компании.

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Трамп решил озвучить импровизированный монолог о своем телефонном разговоре с Сондландом, который состоялась 9 сентября. Президент США выступил перед журналистами прямо на лужайке у Белого дома, сообщает «Громадське ТБ».

На вопрос Сондланда, чего Трамп хочет от Украины, он ответил: «Мне ничего не нужно». Посол повторно задал этот вопрос, но Трамп несколько раз повторил тот же ответ.

Затем Трамп заявил, что ему не нужны никакие «услуги за услугу», и попросил Сондланда передать Зеленскому, чтобы он поступил правильно.

Во время выступления Трамп пользовался рукописной шпаргалкой, и журналистам удалось сделать ее снимок. На листе бумаги было написано: «Мне ничего не нужно. Мне ничего не нужно. Скажи Зеленскому, чтобы он поступил правильно. Это последние слова от президента США».

При этом фамилия президента Украины была написана на листочке как Zellinsky, в то время как правильное ее написание на английском — Zelensky.

Как ранее писал «Ракурс», будущий соперник нынешнего лидера США на выборах Джо Байден считает, что Трамп и Путин не хотят, чтобы он стал следующим президентом Соединенных Штатов.