Соцстрах приостановил выплаты больничных и декретных. Фото: galnet.fm

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Фонд социального страхования 26 ноября проведет внеочередное заседание для возобновления выплат застрахованным лицам.

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Сейчас выплаты временно не проводятся в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденных бюджетом фонда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Соцстраха.

В связи с критической ситуацией, сложившейся в Фонде социального страхования Украины с финансированием средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам, председатель правления Владимир Саенко обратился к членам правления о срочном проведении 26 ноября внеочередного заседания правления фонда, — говорится в сообщении.

У Соцстрахе отметили, что выплаты больничных и декретных восстановятся после того, как будут внесены изменения в бюджет фонда на 2019 год, а Министерство социальной политики по согласованию с Минфином подадут проект внесения соответствующих изменений на утверждение правительства. После согласования Кабмина выплаты возобновят.

В то же время заместитель министра соцполитики Олег Коваль на брифинге 21 ноября заявил, что денежные средства на счета фонда и выплаты будут восстановлены после урегулирования вышеуказанных вопросов. По состоянию на сегодня на счетах фонда есть 550 млн грн, а ближе к концу месяца будет еще 860 млн грн.

Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, а именно — добровольцам.