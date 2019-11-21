Трансплантацию почки впервые провели в украинской райбольнице. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n129750-transplantaciu-pochki-vpervye-proveli-v-ukrainskoy-raybolnice.html

Ракурс

Трансплантация почки в Украине возможна даже в больнице районного уровня. Это доказали врачи больницы города Ковель, успешно трансплантировавшие почку 34-летней пациентке, которая долгие годы страдала от хронического заболевания и зависела от сеансов гемодиализа.

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Женщина три года ждала своей очереди на пересадку почки в Запорожье. К счастью, 19 сентября этого года Ковельское городское территориальное объединение получило лицензию на проведение операций по трансплантации органов и пациентке предложили сделать операцию, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Донором стал супруг пациентки, который согласился поделиться своей здоровой почкой. Следует отметить, что трансплантация органа от живого донора — это двойная ответственность, поскольку в руках врачей находятся жизни сразу двух человек. Операция прошла успешно и сейчас супружеская пара чувствует себя хорошо.

К операции в больнице готовились шесть месяцев. Успех зависел от слаженной работы целой команды медиков, которые доказали, что даже на районном уровне возможно проведение столь сложных операций.

В Минздраве считают, что создание в Украине центров по трансплантации органов является одной из приоритетных задач, и рассчитывают, что местные органы власти также помогут обеспечить районные больницы необходимыми средствами.

Как ранее писал «Ракурс», Минздрав предлагает создать электронный реестр для проведения операций по трансплантации органов.