Трансплантацію нирки вперше проведено в українській райлікарні. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n129750-transplantaciu-nyrky-vpershe-provedeno-v-ukrayinskiy-raylikarni.html

Ракурс

Трансплантація нирки в Україні можлива навіть у лікарні районного рівня. Це довели лікарі міста Ковель, які успішно трансплантували нирку 34-річній пацієнтці, котра тривалий час страждала на хронічне захворювання і шість років відвідувала сеанси гемодіалізу.

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Жінка три роки чекала своєї черги на пересадку нирки у Запоріжжі. На щастя, 19 вересня цього року Ковельське міське територіальне об'єднання отримало ліцензію на проведення операцій із трансплантації органів і пацієнтці запропонували зробити операцію, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Донором став чоловік пацієнтки, який погодився поділитися своєю здоровою ниркою. Слід зазначити, що трансплантація органу від живого донора — це подвійна відповідальність, оскільки у руках лікарів перебувають життя одразу двох людей. Операція була успішною і наразі подружжя почувається добре.

До операції у лікарні готувалися шість місяців. Успіх залежав від злагодженої роботи цілої команди медиків, які довели, що навіть на районному рівні можливе проведення таких складних операцій.

У МОЗ вважають, що створення в Україні центрів із трансплантації органів є одним із пріоритетних завдань, і розраховують, що місцеві органи влади також допоможуть забезпечити районні лікарні необхідними засобами.

Як раніше писав «Ракурс», МОЗ пропонує створити електронний реєстр для проведення операцій із трансплантації органів.