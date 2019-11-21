Названо слово 2019 року за версією Оксфордського словника. Фото: nytimes.com

https://racurs.ua/ua/n129736-nazvano-slovo-2019-roku-za-versiieu-oksfordskogo-slovnyka.html

Ракурс

Оксфордський словник визначив слово 2019 року, яким став вислів climate emergency. Він дослівно перекладається українською як «надзвичайна кліматична ситуація».

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Редакція повідомила, що останнім часом вживання цього виразу різко зросло, зокрема й генсек ООН Антоніу Гутерріш заявляв, що зміна клімату є однією з головних проблем сьогодення, повідомляється на сайті словника.

Більш точне трактування виразу climate emergency — це ситуація, що вимагає термінових заходів зі скорочення або стримування змін клімату й усунення потенційних небезпек, які є причиною незворотних негативних змін у навколишньому середовищі.

Редакція словника визначила, що частота вживання виразу climate emergency у вересні 2019 року збільшилася в 100 разів порівняно з вереснем минулого року.

Серед найуживаніших виразів, пов’язаних із кліматом, також названо: climate crisis (кліматична криза), climate action (боротьба зі зміною клімату), eco-anxiety (екологічна тривога), climate denial (заперечення змін клімату), extinction (вимирання) та ecocide (екоцид).

Як раніше повідомляв «Ракурс», Кембриджський словник також визначив найпопулярніше слово 2019 року.