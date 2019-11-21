Названо слово 2019 года по версии Оксфордского словаря. Фото: nytimes.com

https://racurs.ua/n129736-nazvano-slovo-2019-goda-po-versii-oksfordskogo-slovarya.html

Ракурс

Оксфордский словарь определил слово 2019 года, которым стало выражение climate emergency. Оно дословно переводится на русский язык как «чрезвычайная климатическая ситуация».

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Редакция сообщила, что в последнее время употребление этого выражения резко возросло, в частности и генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что изменение климата является одной из самых главных проблем нашего времени, сообщается на сайте словаря.

Более точная трактовка выражения climate emergency — это ситуация, требующая срочных мер по сокращению или сдерживанию изменений климата и устранению потенциальных опасностей, которые являются причиной необратимого ущерба окружающей среде.

Редакция словаря определила, что частота употребления выражения climate emergency в сентябре 2019 года стала в 100 раз выше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Среди самых частых выражений, связанных с климатом, также названы: сlimate crisis (климатический кризис), climate action (борьба с изменением климата), eco-anxiety (экологическая тревога), climate denial (отрицание изменений климата), extinction (вымирание) и ecocide (экоцид).

Как ранее сообщал «Ракурс», Кембриджский словарь тоже определил самое популярное слово 2019 года.