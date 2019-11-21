Соцстрах призупинив виплати лікарняних та декретних. Фото: galnet.fm

https://racurs.ua/ua/n129751-fond-socstrahuvannya-povidomyv-yak-mojna-vyrishyty-problemu-z-vyplatamy-likarnyanyh-ta-dekretnyh.html

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Фонд соціального страхування 26 листопада проведе позачергове засідання для відновлення виплат застрахованим особам.

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Наразі виплати тимчасово не проводяться у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за вказаним напрямом, затверджених бюджетом фонду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Соцстраху.

У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у Фонді соціального страхування України з фінансуванням коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам, голова правління Володимир Саєнко звернувся до членів правління про термінове проведення 26 листопада позачергового засідання правління фонду, — йдеться в повідомленні.

У Соцстраху зазначили, що виплати лікарняних та декретних відновляться після того, як будуть внесені зміни до бюджету фонду на 2019 рік, а Міністерство соціальної політики за погодженням з Мінфіном подадуть проект внесення відповідних змін на затвердження уряду. Після погодження Кабміну виплати відновлять.

Водночас заступник міністра соцполітики Олег Коваль на брифінгу 21 листопада заявив, що грошові кошти на рахунку фонду є й виплати будуть відновлені після врегулювання вищевказаних питань. Станом на сьогодні на рахунках фонду є 550 млн грн, а ближче до кінця місяця буде ще 860 млн грн.

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, а саме — добровольцям.